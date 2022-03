“Si tratta di un atto che premia il coraggio dei soggetti fondatori”, ha commentato Muroni, “a partire dall’amministrazione comunale di Cabras guidata dal sindaco Andrea Abis e proseguendo con lo stesso dicastero della Cultura (con tutte le sue articolazioni territoriali) e il ministro Dario Franceschini, e la Regione Autonoma della Sardegna, col presidente Christian Solinas, che in questi primi mesi ha già concesso al sistema Mont’e Prama – Terra dei Giganti finanziamenti per quasi 15 milioni di euro”.

“Oggi è la giornata più importante dalla nascita della Fondazione Mont’e Prama”, ha scritto Muroni. “In tempi strettissimi rispetto alla richiesta, il Ministero della Cultura, per bocca della direttrice generale Federica Galloni, ha comunicato di aver avviato le procedure per la consegna dei beni, salutando con soddisfazione l’avvio delle attività istituzionali della Fondazione. Si tratta di un risultato straordinario e quasi insperato, che premia il grande lavoro svolto a Cabras in questi mesi dal Consiglio d’amministrazione, dal Comune e dal personale del Museo civico Marongiu”.

Anthony Muroni

Fonte: Link Oristano

