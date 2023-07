Alla Fiera di Cagliari il festival Ogopogo: sul palco Coez, Coma Cose e Mara Sattei

Ogopogo arriva a Cagliari, tre giorni di festival con tantissimi nomi del mondo della musica indie, pop e rap. Cagliari si prepara ad accogliere il Festival musicale Ogopogo che si svolgerà in città per tre giorni consecutivi dal 7 al 9 luglio. L’evento, che richiamerà migliaia tra cittadini e turisti, offre un’ampia selezione di nomi del panorama musicale indie, pop e rap, tra cui Coez, Coma Cose, Mara Sattei, Pino d’Angiò, Purple Disco Machine e tanti altri.

L’iniziativa si svolgerà nell’area della Fiera dove l’amministrazione comunale ha allestito un palco per ospitare gli eventi in città.

La Produzione dell’evento è affidata a Tra le Nuvole srl, già produttrice di grandi eventi come Poetto Fest, Tattoo Convention, Degustibus e gli evento di Opera Beach ed Opera Music Forum.

Il Festival Ogopogo è uno degli eventi musicali più ricchi e attesi di quest’estate cagliaritana, un’occasione imperdibile per Cagliari di diventare la capitale dell’indie, pop e rap per tre giorni, offrendo ai suoi visitatori, un’esperienza unica e coinvolgente che non troveranno altrove, con una lineup di artisti straordinariamente talentuosi pronti a far ballare il pubblico per tre serate coinvolgenti. Si parte domani con la musica di Coen,Dadà, Purple Disco , mentre c’è grande attesa domenica per Coma Cose, il duo che ha partecipato all’ultima edizione del festival di Sanremo.