Alla Ciclopedalata del Sinis anche una manifestazione contro lo stop sulla pista ciclopedonale

Cabras Il sindaco di Cabras: “Strada pericolosa. Lavori già finanziati, ma l’iter è bloccato” Non solo una passeggiata in bicicletta, la Ciclopedalata del Sinis sarà anche l’occasione per protestare contro il blocco del progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso ciclopedonale tra Cabras e Torre Grande, lungo la Provinciale 1. L’amministrazione guidata dal sindaco di Cabras Andrea Abis, in occasione della Ciclopedalata del Sinis in programma il 1 maggio, promuoverà un momento di manifestazione che si svolgerà sulla bretella che congiunge Cabras e la marina oristanese. Il progetto è stato fermato a causa delle mancate autorizzazioni a procedere da parte degli organi preposti alla tutela paesaggistica. “Si tratta di un progetto assolutamente necessario e urgente per una questione evidente di sicurezza stradale”, ha dichiarato il sindaco Abis. “Percorrere a piedi o in bici quel tratto stradale è molto pericoloso e infatti tanti cittadini rinunciano a farlo. Stiamo proponendo un modello di turismo lento e occorre dotarsi di infrastrutture adeguate che garantiscano prima di tutto la sicurezza a chi si sposta sulle strade provinciali scegliendo di non utilizzare l’automobile”. Il progetto da 4 milioni di euro finanziato dalla Regione, del quale fa parte anche la nuova rotatoria sulla Provinciale 6 inaugurata lo scorso giugno, prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile e una pista pedonale sulla Provinciale 1, che dal paese di Cabras conduce alla borgata di Torre Grande e che, viceversa, consentirebbe di collegare la borgata a un secondo asse ciclabile per San Giovanni di Sinis. Per l’ampliamento della sezione stradale e del ponte di Bau Mannu, a completo beneficio dei pedoni e delle biciclette, secondo i pareri degli uffici persiste una incompatibilità con le norme regionali che vietano opere a distanze inferiori ai 300 metri dalle aree umide.

Andrea Abis - Foto Ufficio Stampa Comune di Cabras

"Il progetto è fondamentale per il problema della sicurezza stradale", ha detto ancora Abis, "ma propone una visione di fruizione turistica che si allarga al territorio, dunque non di esclusivo interesse per Cabras, ma per la stessa Oristano e i comuni limitrofi. È di assoluta urgenza porre una soluzione al gap normativo che ostacola l'approvazione del progetto. Ho già scritto in merito due volte al Consiglio regionale, al presidente della Regione e agli assessori competenti". La manifestazione di protesta prevede che il gruppo di partecipanti alla Ciclopedalata del Sinis faccia una deviazione in direzione Torre Grande, fermandosi dalle 9.45 alle 10.15 all'altezza del ponte Bau Mannu, punto di confine tra i Comuni di Cabras e Oristano, per poi riprendere in direzione San Giovanni di Sinis. "È un gesto simbolico attraverso il quale intendiamo sensibilizzare il legislatore regionale a porre urgentemente rimedio a una situazione inaccettabile", ha concluso il sindaco di Cabras, "situazione che rischia paradossalmente di farci perdere i finanziamenti che la stessa Regione ci ha concesso. Invitiamo pertanto chiunque voglia appoggiare la causa a prendere parte all'evento per poi proseguire la giornata in bici verso San Salvatore e San Giovanni di Sinis". La Ciclopedalata del Sinis è organizzata dall'amministrazione comunale di Cabras in collaborazione con l'associazione culturale Tzur – San Giovanni di Sinis. Giovedì, 28 aprile 2022

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/28/alla-ciclopedalata-del-sinis-anche-una-manifestazione-contro-lo-stop-sulla-pista-ciclopedonale/