“In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo”, spiegano il presidente provinciale e il direttore, Giovanni Murru e Emanuele Spanò “con rincari generalizzati che acuiscono le problematiche di tante persone bisognose e accrescono le difficoltà delle aziende agricole, Coldiretti e il mondo delle campagne non si sottraggono all’ impegno di sostenere quanti soffrono”.

“Come imprenditrici agricole”, afferma la responsabile provinciale Donne Impresa Mariafrancesca Serra, “sentiamo il dovere di portare il nostro aiuto, in questo lungo momento di precarietà, a una fascia di popolazione che si trova in serie difficoltà economiche in continua crescita, dove i bisogni di derrate alimentari sono diventati, purtroppo per tante famiglie, una priorità”.

Donne Impresa di Coldiretti dona 400 chili di prodotti alimentari alla Caritas diocesana di Oristano. La nuova iniziativa di solidarietà della Coldiretti è destinata questa volta alle famiglie e alle persone bisognose. Sono in aumento, infatti, le situazioni di disagio economico a causa della pandemia e il numero di persone che improvvisamente si sono trovate in una precaria condizione di povertà continua a crescere.

