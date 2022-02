Alghero

L’opera è stata curata da Mauro Manca e Giuseppe Bellu

Nella Cantina Santa Maria La Palma, ad Alghero, appuntamento questo pomeriggio, alle 17.30, con la presentazione del libro Locanda Fertilia, scritto da Mauro Manca e Giuseppe Bellu.

“Locanda Fertilia”, spiegano gli autori, “non è un libro di cucina in senso tradizionale: è un invito a ripensare la nostra vita, a guardare indietro per ritrovare quel legame tra l’uomo e la terra e tra le tradizioni e i sapori che ci possono consentire di costruire un nuovo futuro. Riscoprire il valore della tavola, intesa come luogo in cui persone diverse si incontrano e costruiscono un dialogo, un rapporto tra loro e verso la Terra, intesa come insieme degli elementi naturali e dei prodotti che da millenni vengono coltivati col duro lavoro e con il rispetto dei cicli della vita stessa”.

Fertilia quindi diventa il luogo in cui tanti uomini e tante donne di diverse provenienze, estrazioni culturali e sociali si sono incontrati e hanno vissuto in “comunità”, imparando reciprocamente a rispettare le proprie idee e la propria cultura, creando un esempio compiuto di inclusione.

Perché Fertilia è terra di accoglienza. Un luogo in cui hanno potuto ritrovare una casa donne e uomini provenienti da varie parti del Mediterraneo, dove le ricette sono “ricette di cibo e di vita” ed è quindi il luogo migliore in cui riscoprire questa nuova ricetta per la “fertilità”.

Locanda Fertilia è un libro in cui si raccontano le ricette delle tradizioni giuliano dalmate, venete ed emiliane, nord africane, sarde e algheresi, ma anche di altri luoghi spesso distanti tra loro. Ogni ricetta è seguita da un aneddoto che la lega alla vita dei protagonisti.

L’incontro si terrà oggi, martedì 22 febbraio, presso la sala convegni della Cantina Santa Maria La Palma. La presentazione sarà moderata dal giornalista Gibi Puggioni e vedrà la partecipazione di Mario Conosci, sindaco di Alghero, e Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna.

