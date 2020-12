All’ospedale di Oristano superata la soglia dei 50 contagi da coronavirus

Situazione sempre molto preoccupante. Positivi anche diversi operatori sanitari

Sono ormai più di 50 i contagi da coronavirus registrati nell’ospedale San Martino di Oristano. Un dato davvero preoccupante, purtroppo in costante aggiornamento con continui incrementi.

Nel solo reparto di Medicina si contano sinora circa 40 positivi al virus. Di loro, 4 sono i medici, 12 gli infermieri e 5 gli ooss. Gli operatori sanitari positivi al virus e costretti a osservare la quarantena, circa la metà dell’organico, si aggiungono ai 16 pazienti positivi della scorsa settimana.

Sempre ad oggi sono 8 gli infermieri contagiati in Terapia intensiva, dove si ha notizia anche di un medico e di un paziente positivo. Un infermiere contagiato anche in Radiologia.

Situazione molto delicata in Nefrologia: negli ultimi giorni sono risultati positivi ai tamponi almeno due dei pazienti in dialisi. Per loro è stato disposto il trasferimento a Ghilarza, dove confluiscono i pazienti Covid con bisogno di dialisi residenti in provincia, oltre a quelli provenienti dalla provincia di Nuoro. Per un paziente, però, il trasferimento da Oristano si è dovuto rimandare e così è stato necessario ricorrere alla tenda allestita proprio per la dialisi nell’area dell’ospedale, in modo da evitare ogni contatto.

Infine, da ricordare gli otto contagi, tra personale e pazienti, registrati nei giorni scorsi in Ortopedia.

Intanto resta ancora chiuso ai pazienti non covid il Pronto Soccorso del San Martino, dopo che la notte scorsa l’arrivo di due nuovi ricoverati positivi al coronavirus ha fatto scattare l’allarme, con l’immediata sospensione dei ricoveri dei pazienti non covid. Si è ancora in attesa della riapertura prospettata stamane dall’Assl.

Mercoledì, 9 dicembre 2020

