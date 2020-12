All’ospedale di Oristano sospesi i ricoveri in Medicina e Ortopedia

Sono stati sospesi in via precauzionale i ricoveri nelle Unità Operative di Medicina e Ortopedia dell’ospedale San Martino di Oristano. Lo ha disposto l’Assl di Oristano che ne ha dato notizia con una nota ufficiale in cui mette in relazione il provvedimento al contagio da coronavirus di pazienti e operatori sanitari. Il blocco dei ricoveri di fatto era già scattato stamane, vista la grave situazione venutasi a creare nei due reparti dove si sono contati una trentina di contagiati.

“Il Pronto soccorso e gli altri reparti dello stesso nosocomio continuano ad essere pienamente operativi, così come gli interventi chirurgici e le altre attività sanitarie, e non c’è alcun motivo per sospendere i servizi nelle Unità Operative non coinvolte”, si legge ancora nella nota dell’Assl.

“Si precisa inoltre”, prosegue il comunicato, “che le condizioni di salute del personale sanitario vengono monitorate costantemente ed in particolare gli operatori che operano nei reparti più esposti al rischio di contagio vengono sottoposti a tampone molecolare ogni 15 giorni”.

Stamane il sindacato dei medici Cimo col segretario provinciale Giampiero Sulis aveva chiesto la chiusura ai ricoveri e agli accessi di tutto l’ospedale San Martino e uno screening su tutti i ricoverati e su tutto il personale, lamentando che l’ultimo screening su tutto il personale risalga ormai alla scorsa estate.

Venerdì, 4 dicembre 2020

