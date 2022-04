Oristano

In Medicina operatori sanitari in estrema difficoltà. A Ghilarza e Bosa quasi esauriti i posti per i positivi

Non è rientrata, ma anzi si è aggravata l’emergenza già segnalata due settimane fa nel reparto Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano, per il moltiplicarsi dei contagi fra pazienti e personale sanitario. Sono ancora una ventina i pazienti ricoverati positivi. Purtroppo non è stato sufficiente a contenerne il numero i trasferimenti dei malati verso i reparti Covid degli ospedali di Bosa e di Ghilarza.

Contrariamente a quando disposto all’inizio dell’anno, in queste ultime settimane nel reparto Medicina dell’ospedale San Martino non è stata operata una netta divisione di locali e personale da dedicare rispettivamente ai pazienti positivi e ai circa 40 pazienti negativi, né si è fatto ricorso ad altri ospedali per i ricoveri ordinari.

Inevitabile quindi il continuo dilagare dei contagi, non solo fra i pazienti ma anche tra il personale.

Particolarmente difficile la situazione degli operatori sanitari, ormai allo stremo. Decimato da contagi, da malattie o infortuni, l’organico degli OO.SS. si trova a far fronte ad un carico di lavoro insostenibile. Con i conseguenti disagi specie per i numerosi pazienti anziani e allettati, bisognosi di particolari misure igieniche e sanitarie e del supporto per la consumazione dei pasti.

Numerose le assenze anche fra gli infermieri. Né è sufficiente il ricorso ai colleghi in prestito dagli altri reparti, che, se pure consentano di coprire i turni, hanno difficoltà a muoversi in ambiti diversi dai loro, con le inevitabili conseguenze specie nella gestione operativa delle terapie.

Da ricordare che solo all’inizio del mese scorso era stata annunciata la sanificazione dell’area dedicata ai pazienti positivi con il ritorno alla piena operatività del reparto Medicina con tutti i 55 posti letto messi a disposizione dei soli pazienti negativi al Covid. Una disposizione durata appena un mese. All’inizio di aprile il nuovo focolaio di infezioni che al momento non sembra risolversi.

Stabile anche la situazione del reparto di Neuroriabilitazione del San Matino, chiuso da due settimane a nuovi ricoveri, a causa dei contagi che avevano colpito tutti i 9 ricoverati e qualche operatore sanitario. Una difficoltà di non poco conto, se si considera che il reparto, considerato una vera eccellenza, è l’unico del genere in Sardegna gestito da una struttura pubblica.

Continuano i contagi anche tra i pazienti in arrivo al Pronto Soccorso del San Martino dove a ieri erano occupati tutti i 6 posti letto dell’Osservazione Breve e dove periodicamente se ne deve reperire qualche altro nella zona “pulita”.

Quasi tutto esaurito anche nei reparti Covid degli ospedali di Bosa e di Ghilarza, che contano rispettivamente 15 e 16 posti letto ciascuno, in grado di ospitare pazienti a bassa densità di cure, quindi in condizioni di modesta gravità.

Venerdì, 22 aprile 2022