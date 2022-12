“A nome del Direttivo, delle volontarie e delle nostre operatrici”, conclude la nota, “vi porgiamo i nostri più affettuosi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Vogliamo, inoltre, ringraziarvi per l’affetto e per i contributi donatici che hanno permesso all’associazione di svolgere durante tutto l’anno diverse attività a servizio di tutta la popolazione”.

“Con queste donazioni”, si legge in una nota diffusa dalla Lilt di Oristano, “si conclude un anno ricco di iniziative e attività a servizio di tutta la popolazione. Siamo già a lavoro per iniziare il 2023 continuando e cercando di ampliare le campagne di prevenzione e il sostegno che la Lilt Oristano offre ai malati oncologici e alle loro famiglie. Potete continuare a sostenerci attraverso diverse modalità”.

In pochi giorni saranno ultimate le procedure che regolamenteranno l’accesso al trattamento. L’acquisto del presidio, da parte della Lilt, è stato possibile grazie al contributo economico ricevuto dalla Regione Sardegna, dall’azienda L’Orto di Eleonora, dal Comune di Oristano, da altre imprese del territorio e da privati cittadini. È uno dei risultati dell’accordo siglato nei mesi scorsi dal direttore generale della Asl oristanese, Angelo Serusi, e dalla presidente della Lilt di Oristano, Eralda Licheri, per potenziare i servizi oncologici sul territorio e dare sostegno alle donne affette da tumore che affrontano i percorsi di cura e riabilitazione.

Nell’Unità Operativa di Oncologia-Ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano è finalmente arrivata la cuffia chemioterapica, il casco refrigerante che verrà presto messo in uso a beneficio delle donne che faranno la chemioterapia per ridurre la caduta dei capelli.

