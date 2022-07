San Vero Milis

Atzori: «Serve un’interpretazione estensiva delle norme regionali»

Un incontro ricco di spunti, quello avvenuto nei giorni scorsi all’Oasi felina di Su Pallosu. A fare la sua visita all’Oasi più nota della Sardegna, l’assessora all’Ambiente e alla Tutela animali di San Teodoro, Barbara Spiga. Il comune della Gallura ha recentemente istituito quattro colonie feline, dopo un anno e mezzo di lavoro da parte dell’amministrazione e dei volontari di Ala-Associazione libera animali.

«Ho accettato volentieri la richiesta di visita e di incontro dell’assessora Spiga», racconta Andrea Atzori, il volontario che da oltre 10 anni opera all’interno dell’Oasi privata. «Ho potuto così congratularmi con lei per azione concreta della sua giunta in materia dei diritti animali. Ogni amministrazione che istituisce nuove colonie feline in Sardegna va sostenuta e aiutata. Più colonie feline significa più sterilizzazioni pubbliche, maggiore benessere animale e più decoro per città, paesi e borghi».

La gestione delle quattro colonie feline di San Teodoro, così come di tutte le altre presenti in Sardegna, necessita di ulteriori modifiche della normativa regionale vigente. Lo conferma ancora Andrea Atzori: «Ho consegnato all’assessora Spiga la riflessione e proposta per un’interpretazione estensiva delle norme regionali, che finora hanno limitato il riconoscimento delle colonie feline nell’isola».

«Per noi amministrazione è importante capire e conoscere come Comune e unione dei Comuni”, dice l’assessora Barbara Spiga, “quali possibilità ci sono tra colonie feline, gattile e oasi per una migliore gestione dei gatti liberi sul territorio, che per legge appartengono formalmente al sindaco».

Martedì 26 luglio 2022