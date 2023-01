All’Istituto Othoca modernità e tecnologia per affrontare con successo le nuove sfide del futuro

Oristano Le sedi di Oristano e Ales apriranno le loro porte rispettivamente il 14 e l’11 gennaio La più grande scuola della provincia per immaginare un futuro in grande: con i suoi quattro indirizzi, l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” offre ai suoi studenti una didattica che coniuga lo studio delle più moderne tecnologie a progetti sempre al passo con le esigenze e le richieste del mondo del lavoro. Con sede in via Zara, nella zona industriale della città di Oristano, la scuola sorge su un’area di 27.000 metri quadri ed ha una superficie utile dei locali di circa 10.000 mq, con 56 aule e 27 laboratori tipici dell’istituto, più altri 8 nuovi laboratori del Centro Risorse; alla quale si aggiunge una sede situata nel comune di Ales.

Uno dei laboratori dell'Othoca di Oristano

Gli indirizzi proposti dalla sede di Oristano si dividono in tre a carattere tecnico, a cui si aggiunge il Liceo Scientifico opzione scienze applicate. Con un occhio di riguardo anche a chi non è mai troppo vecchio per rimettersi in gioco, l’ITIS di Oristano dà la possibilità di frequentare un corso serale per il conseguimento del diploma di perito industriale con specializzazione Elettrotecnica e Automazione. I corsi nel dettaglio. Inserito tra gli indirizzi tecnici, il corso di Meccanica, meccatronica ed energia si focalizza sullo studio dei processi di produzione, con particolare attenzione all’automazione e la robotica delle industrie, integrando le conoscenze pratiche di meccanica, di elettrotecnica, elettronica, efficientamento energetico e dei sistemi informatici dedicati a nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione. Al termine del percorso di studi, l’alunno potrà avviare la propria carriera nel settore industriale come capotecnico nell’utilizzo dei più avanzati sistemi produttivi con un puntuale bagaglio di conoscenze nella progettazione di impianti. Presente anche nella sede di Ales, l’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica attribuisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Dopo il percorso quinquennale, lo studente sarà in grado di inserirsi nel mondo delle aziende produttrici, con solide basi da impiantista elettrotecnico, specializzato anche nel settore delle energie rinnovabili.

I robot assemblati dagli studenti

Rivolto invece agli studenti che intendono acquisire competenze informatiche funzionali sia al proseguimento degli studi universitari sia all’inserimento lavorativo, il corso Informatica e telecomunicazioni offre la possibilità di specializzarsi nello sviluppo dei software, dei sistemi di automazione e nella gestione delle banche dati digitali delle aziende. Gli studenti che scelgono questo corso, possono proseguire la propria carriera in corsi di laurea tecnico e scientifici o nel settore informatico in aziende specializzate che possano coltivare il loro talento.

Uno scatto dall'ultimo Open Day

Se invece si vuole optare per una scuola che coniughi l’offerta degli istituti tecnici alle metodologie didattiche tipiche dei licei, la scelta obbligata è senza dubbio il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. Integrando il sapere umanistico a quello scientifico, il liceo fornisce una formazione culturale a tutto tondo in grado di offrire una lettura consapevole e critica della realtà contemporanea. Chi decide di iscriversi a questo corso acquisirà competenze su concetti, principi e teorie scientifiche anche con l’ausilio delle attività in laboratorio e dei dispositivi informatici. Dopo i cinque anni di liceo, lo studente avrà porte aperte sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione della carriera accademica, con delle solide conoscenze che permetteranno l’iscrizione in facoltà scientifico-matematiche. Gli spazi dell’Istituto di Oristano. Oltre alla modernità delle sue aule, l’istituto di via Zara è dotato di strutture e spazi per le attività sportive, due palestre, un palazzetto dello sport, piste per atletica, campi di pallavolo, pallacanestro e calcetto. Con oltre 10.000 testi consultabili, la biblioteca dell’ITIS è integrata da aule multimediali e laboratori linguistici con connessione internet. In sede è presente inoltre una mensa utilizzabile da allievi e personale impegnati nelle attività pomeridiane.

Prof e studenti illustrano l'offerta formativa all'Open Day di dicembre

La parola d’ordine per i laboratori è senza dubbio avanguardia. Collegati da una rete LAN che consente una connessione veloce tra i 230 computer totali, offrono agli studenti la possibilità di sperimentare nella pratica quanto appreso in classe: da quelli scientifici di Fisica, Chimica, Biologia, Matematica e Tecnologia e Disegno, utilizzati fin dal primo anno di studi; a quelli di specializzazione, tra i quali spiccano i più recenti sono il laboratorio PLC, due laboratori CAD, il laboratorio di Elettronica e il Fab Lab per la stampa in 3D. Open Day e informazioni. L’ITIS offre ai futuri studenti e alle loro famiglie la possibilità di scoprire l’offerta formativa e gli ambienti scolastici delle due sedi ad Ales e Oristano. Primo appuntamento ad Ales l’11 gennaio per un tour mattutino dalle 8,30 alle 13,30, a cui seguirà una pausa e la riapertura del percorso dalle 15 alle 18. Si passa poi all’Open Day nella sede di Oristano, fissato per il 14 gennaio dalle 15,30 alle 19,30. Chi non potrà essere presente alla serata del 14, avrà la possibilità di visitare la scuola nel corso della mattinata dalle 9 alle 13 prenotando tramite l’apposito modulo Google a questo link. Per tutte le informazioni è comunque possibile contattare il numero 0783.303080 o visitare il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca”. Martedì, 10 gennaio 2022

Fonte: Link Oristano