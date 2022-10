All’insegna delle tradizioni sarde: “Is Animeddas” il 31 ottobre a Monserrato

Organizzato dal Comune e dalla Pro Loco locale, la sera, in cui solitamente si festeggia Halloween, in città si vivrà il rito che anima la festività dei morti e che si tramanda, ancora oggi, in diversi centri dell’Isola.

Il ritrovo è alle ore 17,30 in piazza Maria Vergine, alle 18,30 è previsto l’arrivo presso i giardinetti di via del Redentore. A seguire, spettacolo di magia e animazione con Harry Palmieri.

Niente “docetto o scherzetto”, quindi, bensì “seus benius po is animeddas, mi das fait po praxeri is animeddas”: caramelle e frutta secca, per i più piccoli, saranno, insomma, assicurate.

La leggenda sarda narra che la notte di Ognissanti le anime dei defunti vaghino per ricongiungersi ai propri cari. In casa si lascia un lume acceso e la tavola apparecchiata, affinché le anime si possano sentire a proprio agio.