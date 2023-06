Alimenti senza etichetta, sanzioni dopo un’ispezione dei carabinieri

Cronaca Un altro market etnico non rispettava il piano HACCP

Quartu Sant’Elena

Un negozio metteva in vendita alimenti senza etichetta e non tracciabili, l’altro non rispettava il piano di autocontrollo HACCP. Due market etnici dovranno pagare sanzioni per 4.500 euro dopo i controlli fatti dai carabinieri di Quartu Sant’Elena insieme ai colleghi del NAS di Cagliari.

Nel primo negozio – di proprietà di un commerciante straniero di 24 anni – sono stati sequestrati 10 kg di carne di pecora congelata e 10 kg di prodotti ittici.

Le autorità amministrative sono state informate sulle criticità rilevate e sulle sanzioni.

Tutti i negozi controllati erano in regola con le norme sul lavoro.

Sabato, 3 giugno 2023

