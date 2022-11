Alimentare: Ismea, in Sardegna dop e Igp valgono 482mln euro - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - I grandi risultati economici delle filiere DOP IGP descritti dal XX Rapporto Ismea-Qualivita sul 2021 si riflettono sui territori in maniera evidente. Ma il dato più interessante riguarda l'area "Sud e Isole", l'unica a crescere nel 2020 (+7,5%) e nel 2021 con 3,0 miliardi di euro segna un ulteriore +13,2% con valori sempre in ascesa per Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'impatto economico della Dop economy, dopo aver subito nel 2020 un ridimensionamento in 13 regioni, infatti, torna a crescere in ben 18 regioni italiane e in 10 di queste registra una progressione a due cifre. Tra queste c'è la Sardegna dove il peso dei marchi di tutela Dop e Igp sul settore agroalimentare vale 482 milioni di euro: con un +19% l'Isola è l'ottava regione con la maggiore crescita nel 2021.

E sono soprattutto i prodotti alimentari tutelati a posizionare la Sardegna tra le prime 10 regioni per impatto economico: in particolare è settima con 276 348 milioni di euro e un +25,9%, mentre c'è ancora strada da fare per posizionate l'Isola tra i primi 10 posti nella categoria dei vini a marchio tutelato.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna