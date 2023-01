Un omaggio a Ivan Graziani e alla sua musica, ma anche alla città di Alghero e agli algheresi. “Alighera” è il lavoro più recente di Alverio Cau, il musicista di Santa Giusta (ma originario di Tramatza) molto noto sulla scena musicale e dello spettacolo oristanese.

Cau ha voluto dedicare questo videoclip alla memoria del cantautore italiano, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alla città natale della madre di Graziani, Alghero.

Il brano, il cui video è uscito lo scorso 4 gennaio, è il rifacimento di “Taglia la testa al gallo” di Graziani, la ballata rock che racconta dell’indipendenza e del reagire a chi attacca subdolamente, utilizzando la metafora del gallo.

“Doveva uscire il 1° gennaio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Ivan Graziani”, dichiara Alverio Cau, “ma è uscito qualche giorno dopo e ha fatto da lancio al concerto omaggio Arcipelago Ivan, che si è tenuto lo scorso 7 gennaio al Civico di Alghero e che ha visto esibirsi i figli del cantautore, Filippo e Tommy Graziani, due musicisti incredibili”.

Il rapporto con Ivan Graziani era iniziato nel lontano 1989, quando Cau – con l’agenzia spettacoli da lui fondata, “Applausi” – aveva portato nell’isola diversi artisti nazionali. Il rapporto, prima professionale e poi umano, ha legato i due e dopo la morte del cantante, Alverio Cau si è trovato comunque a portare con se la musica di Graziani, fino ad oggi.

“Alighera”, nata da un’idea e progetto musicale originario di Mariano Melis e riscritta in limba da Michele Pio Ledda, era stata presentata l’8 dicembre 2021 a Teramo dallo stesso Cau in occasione del Premio Pigro, dedicato a Ivan Graziani. E proprio qui, Alverio Cau era stato scelto per partecipare a “Casa Sanremo”, nella settimana del Festival 2022 con il suo singolo “Il padre, la madre e il figlio”.

“Alighera era piaciuta così tanto a Casa Sanremo da esser stata usata come sigla di apertura e chiusura della rassegna”, racconta Alverio Cau. “Anche per questo motivo, una volta immerso così tanto nel mondo di Ivan Graziani, non potevo non realizzare il videoclip. Sentivo di doverlo fare e mi sono speso in tutto per tutto e al meglio delle mie possibilità, con una squadra piccola ma molto coinvolta, a partire dalle mie due figlie, per la prima volta coinvolte in un mio lavoro: Elisa l’interprete del video e Valeria che ha realizzato il trucco”.

Il video di Alighera si può vedere sul canale YouTube di Alverio Cau. Qui il link. Le immagini che accompagnano la musica, i cui arrangiamenti sono a cura di Paolo Poddighe, sono state girate tra le vie di Alghero. Il video è diretto da Stefano Desole, Gabriele Brundu è l’aiuto regista.