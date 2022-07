Riola Sardo

Quattro date da annotare per gli eventi estivi firmati Rete Sinis e Sardegna Concerti

Da Alice che canta Battiato, al rock&blues di Edoardo Bennato, per poi passare alla cantantessa Carmen Consoli e all’internazionale Ben Harper & The Innocent Criminals fino a Cisco e la Bandabardò. Stanno per tornare i grandi eventi dell’estate 2022 al Parco dei Suoni e delle Arti di Riola Sardo.

Forte di una rinnovata collaborazione tra Sardegna Concerti, Rete Sinis, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, le suggestive cave d’arenaria dismesse a Su Cuccuru Mannu, a soli dieci minuti da Oristano, sono pronte ad ospitare un ricco cartellone di eventi dal 15 luglio al 9 agosto, con quattro artisti tra i più quotati del panorama nazionale. Un luogo di straordinario fascino, oltre che una delle venue culturali più importanti della Sardegna.

E la musica nel cuore del Sinis continuerà fino ad ottobre con un cartellone ricco di spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi, ma anche concerti, esposizioni e un’ampia proposta di street food con il Villaggio del Gusto che offre prodotti del territorio. Si saluterà l’estate il 1° ottobre ballando sulle note dell’orchestra Bandabardò & Cisco con il loro nuovissimo “Non fa paura tour 2022”.

Il cartellone. A poco più di un anno dalla morte di Franco Battiato, la sua grande amica e collaboratrice Alice, nome d’arte di Carla Bissi, aprirà il 15 luglio la stagione dei Grandi Eventi di Riola Sardo per uno degli spettacoli che si preannuncia tra i più raffinati dell’estate isolana. Accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli al pianoforte, Alice omaggia l’indimenticato artista siciliano ripercorrendo una scaletta di successi storici. Un’amicizia e un sodalizio fatto di grande eleganza e sobrietà, una musica colta e ricercata per una delle collaborazioni più vincenti della storia della musica italiana. Alice è una delle cantautrici più note ed amate dal grande pubblico; la canzone “Per Elisa” scritta insieme a Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nelle hit parade nazionali e internazionali.

Il 23 luglio toccherà invece a Edoardo Bennato e al suo Peter Pan Rock’n’roll Tour il compito di emozionare il pubblico di Riola con una scaletta di brani e melodie a ritmo rock and blues entrati nel nostro immaginario collettivo grazie a testi provocatori e graffianti. Uno spettacolo che è anche un tuffo nel passato, con canzone celebri e altre più recenti tratte dall’ultimo album intitolato “Non c’è”. Due ore di musica cariche di ritmo ed empatia, interpretate dall’artista partenopeo che salirà sul palco accompagnato dalla sua formazione storica, la fedele BeBand, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). Il concerto sarà accompagnato da spettacolari video e sonorità ad alto contenuto rock&blues dove si potranno cantare i brani più celebri e godere tutti insieme di una magica notte in musica.

Un grande ritorno, dopo lo scorso gennaio sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari e al comunale di Sassari, quello di Carmen Consoli che è pronta a riprendersi la scena live e approdare sabato 30 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo con “Volevo fare la rockstar Tour”. Forte di un sold-out dietro l’altro con la sua ultima tournée teatrale, la cantantessa approda sul palcoscenico del Parco dei Suoni con la sua full band, ovvero sette eccezionali musicisti pronti ad accompagnarla in una notte di grande musica: da Antonio Marra alla batteria a Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte.

Chiusura col botto al Parco dei Suoni con il concerto del 9 agosto di Ben Harper & The Innocent Criminals, uno dei più grandi eventi dell’estate sarda. Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, l’artista statunitense approda finalmente per la prima volta in Sardegna. La sua fama è di livello mondiale, un performer singolare e potente, dal cantato riconoscibile sin dal primo ascolto e dotato di una ineguagliabile capacità di fondere fra loro diversi generi musicali. Il suo ultimo album, “Bloodline Maintenance” (Chrysalis Records), in uscita a fine luglio e registrato assieme ai suoi The Innocent Criminals, contiene infatti ben undici brani capaci di miscelare soul, blues e funk, chitarre, ampli e lap steel per un’altalena di emozioni e suoni davvero potenti.

Informazioni. Gli spettacoli avranno inizio tra le 20.30 e le 21. Il Parco dei Suoni aprirà i cancelli intorno alle 19. Sono previste riduzioni per bambini fino ai 10 anni. Per i biglietti si può consultare il sito di Sardinia Ticket.