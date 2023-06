Alghero, sì ai nuovi treni ad idrogeno per i collegamenti con l'aeroporto

È stata aggiudicata da Arst la gara per la fornitura dei primi 6 treni ad idrogeno destinati ai nuovi collegamenti ferroviari tra Alghero e Sassari/Sorso e l’aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”.

Si tratta di un risultato di fondamentale importanza nel percorso di transizione energetica promosso dalla Regione Sardegna ed attuato da Arst, finalizzato alla progressiva “decarbonizzazione” del TPL nella nostra isola nel rispetto degli obiettivi ambientali stabiliti a livello europeo e nazionale. Tale percorso, già avviato ad Alghero con l’immissione in servizio dei primi 4 autobus elettrici, cui seguiranno entro il 2024 gli ulteriori mezzi per la sostituzione in chiave green dell’intero parco autobus, procede quindi con i nuovi treni finanziati nell’ambito del Fondo Complementare PNRR per circa 78 milioni.

Le ulteriori risorse previste per l’intero progetto a suo tempo finanziato, sono destinate alla realizzazione dell’impianto di produzione di idrogeno verde e della nuova tratta ferroviaria Mamuntanas-Aeroporto di circa 7 km, i cui lavori sono già stati banditi e che verranno aggiudicati prossimamente. I nuovi treni ad idrogeno forniti da STADLER e lunghi 50 metri, dovranno essere consegnati entro dicembre 2026 e potranno viaggiare fino a 100 km/h con 170 viaggiatori.