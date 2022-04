(ANSA) - ALGHERO, 13 APR - Si è svolta oggi ad Alghero la terza tappa sarda della campagna educativa itinerante della Polizia di Stato "Una vita da social", con cui glia agenti spiegano ai giovani le insidie della rete internet e i consigli per navigare sicuri.

Al porto Molo dogana, il personale specializzato della Polizia postale, all'interno dell'aula multimediale allestita nel truck brandizzato con i loghi istituzionali, ha accolto circa 120 tra alunni e docenti degli istituti comprensivi 1, 2 e 3 di Alghero.

A catturare l'attenzione di ragazze e ragazzi sono stati i testimonial della campagna informativa, Massimiliano Sechi e Marco Chirigoni, che hanno raccontato la loro esperienza come vittime di bullismo e cyberbullismo, esortando gli studenti a salvaguardare se stessi e gli altri nell'uso dei social network e dei mezzi di comunicazione forniti dalla rete. (ANSA).



Fonte: Ansa

