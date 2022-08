Alghero, la moto travolge un cinghiale sulla SP55: 2 feriti soccorsi dai barracelli.

L’arteria stradale S.P.55 e la S.S.127bis è oggetto di un pattugliamento h24 da parte del Comando Barracelli, all’interno di una convenzione con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna che prevede il presidio delle due strade per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi e che sta di fatto consentendo interventi immediati anche in altri contesti diversi dal servizio antincendio.

I due motociclisti sono caduti rovinosamente sull’asfalto mentre il cinghiale è morto a seguito del forte impatto con il mezzo. Uno degli agenti in servizio, addetto soccorritore, ha prestato immediatamente le prime cure a uno dei due motociclisti tamponando una ferita lacero contusa e stabilizzandolo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118, nel mentre il collega di pattuglia ha gestito la viabilità.

Durante la consueta attività di polizia rurale e antincendio all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, alle 21 circa lungo la SP55 all’altezza dell’area di Mugoni, il personale del Comando Barracelli, coordinato dal Cap. Riccardo Paddeu, è prontamente intervenuto in un sinistro stradale appena verificatosi tra un motociclo con in sella due persone e un cinghiale.

