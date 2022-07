Alghero: giunta presenta bilancio di previsione da 155 mln - Sardegna

Partecipazione ai bandi pubblici per le infrastrutture, rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi. Sono alcuni dei presupposti del nuovo bilancio di previsione varato dall'amministrazione comunale di Alghero, guidata dal sindaco Mario Conoci, che tiene la barra dritta sulla rotta già tracciata del Piano di Azione per Alghero 2030.

Il documento contabile 2022/2024 da 155 milioni di euro è arrivato al vaglio del consiglio comunale ed è stato illustrato dall'assessora alle Finanze, Giovanna Caria. Un bilancio redatto in un momento di particolare difficoltà date dalle problematiche a livello nazionale e internazionale che hanno determinato aumenti per i costi dei servizi. Uno tra tutti, quello legato all'energia elettrica: 1,5 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.

Ciò nonostante sono garantite le spese necessarie ma non solo: anche quelle non obbligatorie mantengono il livello, nonostante maggiori costi senza modificare tariffe a carico delle famiglie su scuolabus, centro residenziale anziani, mensa scolastica e asili.

Restano comunque invariate l'addizionale Irpef e l'Imu, mentre la tariffa sui rifiuti (Tari) risente dell'aumento Istat del 6,9% che i Comuni subiscono su scala nazionale e che gli attesi ristori annunciati dal Governo potrebbero essere in grado di abbattere.

"Molto è stato fatto - afferma il sindaco Conoci - nonostante l'emergenza e nonostante gli aumenti che colpiscono fortemente i Comuni, molto resta da fare, ma il lavoro svolto finora va nella direzione giusta e produce risultati importanti che ci consentono di imprimere una svolta e programmare il futuro della città con un orizzonte di crescita e sviluppo".

Le opere pubbliche sono in primo piano con una dotazione di risorse finanziarie che si compone di fondi regionali, fondi di bilancio derivati dall'avanzo di amministrazione e da fondi del Pnrr, del programma operativo Fesr della Regione 2021-2027. Sono oltre 45 i milioni previsti per investimenti rientranti nella programmazione che vede numerose progettualità strategiche nell'ambito della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza del territorio, interventi sulle scuole e realizzazione di impianti sportivi.

In questo solco, ci sono la rigenerazione dell'ex caserma di via Simon e del Forte della Maddalena e Torre di Garibaldi, il Museo Manno, la chiusura di opere strategiche quali la circonvallazione della città e dell'ex Cotonificio. C'è poi il versante degli interventi manutentivi in programma con diverse fonti di finanziamento, che andranno a sostenere la realizzazione di lavori su asfalti, verde e decoro. Tra voci più evidenti del bilancio, e che lo caratterizzano più fortemente, è quella dei servizi sociali e alla persona, che sostanzialmente conferma la forte incidenza delle risorse destinate allo scopo a favore di famiglie e fasce sociali deboli.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna