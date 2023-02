Alfredo Cospito deve restare al 41 bis: la decisione del ministro Nordio

Alfredo Cospito deve restare al 41 bis. Lo ha stabilito il ministro della Giustizia Carlo Nordio, evidentemente ritenendo ancora sussistente la sua pericolosità sociale.

La conferma dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Il ministro ha respinto l’istanza di revoca avanzata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore del detenuto, che ha ricevuto una comunicazione dal ministero. Il 41 bis era stato disposto il 4 maggio dell’anno scorso dall’allora Guardasigilli Marta Cartabia per quattro anni. L’anarchico, detenuto al carcere di Opera a Milano, da oltre tre mesi e mezzo è in sciopero della fame per protestare proprio contro il regime di carcere duro”