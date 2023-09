Alfa Romeo e moto ad Ardauli per ricordare Luigi, morto sulla strada un anno fa

Ardauli

A fine ottobre una giornata organizzata dagli amici del motociclista

Un raduno di Alfa Romeo e moto con il 1° Memorial Luigi Pinna. È questo il modo in cui Ardauli, suo paese di origine, ricorderà il motociclista morto un anno fa in un incidente stradale.

Domenica 28 ottobre l’appuntamento sarà alle 10 nella piazza del Comune per la raccolta delle iscrizioni. Alle 11 la partenza per un giro panoramico, con sosta al belvedere, all’uscita del paese, per un aperitivo. Alle 13 il rientro al punto di partenza e il pranzo. Prenotazioni entro il 15 ottobre.

“Abbiamo pensato di ricordare Luigi con questa manifestazione, che unisce gli amanti delle moto e la passione per le auto, in particolare per le Alfa Romeo”, commentano gli amici che hanno organizzato l’evento. “Invitiamo tutti a partecipare e condividere l’evento”.

Luigi Pinna è morto, a 34 anno, lo scorso 27 ottobre, in un incidente stradale vicino a Sindia. Era in sella alla sua moto Honda Hornet diretto verso Suni. Il centauro stava effettuando un sorpasso lungo un tratto rettilineo della Statale 129 bis, all’altezza del km 14, poco prima del passaggio a livello, quando quando ha urtato un fuoristrada sul quale viaggiava una famiglia di turisti.

La sua moto era uscita di strada e aveva terminato la corsa nella cunetta. Luigi Pinna, sbalzato dalla sella, era morto sul colpo.

La notizia della sua morte aveva destato grande cordoglio nel paese del Barigadu, dove Pinna vivevano con la moglie e il figlio.