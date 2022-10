L’allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito che, durante una telefonata, avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine, come riporta Quotidiano.net.

Alexandra, il giallo della barista uccisa con il marito in fuga. Ancora un drammatico femminicidio in Italia. La vittima, Alexandra Elena Mocanu , 35 anni originaria dalla Romania, da poco tempo viveva nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. Gli inquirenti seguono la pista del femminicidio e stanno cercando il marito della donna, Avni Mecje . Stando ad alcune testimonianze dei vicini, tra marito e moglie ci sarebbero stati diversi litigi.

