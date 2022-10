Apeldoorn

Le azzurre vittoriose per 3-1

Quando conta, l’Italvolley risponde presente. Alessia Orro e compagne hanno chiuso la pratica Cina in quattro set, vincendo 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, e strappando il prestigioso biglietto per la semifinale del Mondiale di pallavolo femminile, in programma giovedì prossimo, 13 ottobre, alle 20, contro la vincente tra Brasile e Giappone.

Finora le azzurre della pallavolo hanno vinto nove delle dieci partite disputate in questo Mondiale. L’unica sconfitta è arrivata lo scorso 4 ottobre contro il Brasile.

Questo è il primo Mondiale per Alessia Orro. La pallavolista originaria di Narbolia in azzurro ha già vinto un Europeo e una Nations League.

Quattro anni fa l’Italvolley aveva superato proprio la Cina in semifinale ai Mondiali in Giappone, ma si era poi arresa alla Serbia in finale.

Martedì, 11 ottobre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.