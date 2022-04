Alessia morta a 17 anni nell’auto fuori strada a Capoterra, indagato il fidanzato

Dieci giorni fa l’incidente nel quale ha perso la vita la diciassettenne Alessia Pisano, nella strada tra Poggio dei Pini e Capoterra. Uno schianto fatale che ha portato la procura di Cagliari ad aprire un’indagine. E nel registro degli indagati, da ieri, c’è un solo nome, quello di Michele Colpani, il fidanzato della giovane che era al volante dell’Alfa Romeo che, dopo essere finita fuori strada, si è ribaltata, non lasciando scampo alla giovane, morta dopo poche ore al Brotzu. Come riporta L’Unione Sarda, c’è l’inchiesta svolta dai carabinieri e coordinata dalla sostituita procuratrice Nicoletta Mari. Sotto esame l’auto del giovane, che a poche ore dal tragico schianto aveva detto, al nostro giornale, che “stavo andando a 50, ho sterzato per evitare un’auto”. Una macchina, in arrivo dalla corsia opposta, ancora oggi cercata dagli investigatori. Entro i prossimi tre mesi si sapranno gli esiti degli accertamenti tecnici richiesti dalla stessa procura.

Fonte: Casteddu on line