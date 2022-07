Alessia e Giulia Pisanu, due piccoli angeli: muoiono travolte dal treno due ragazzine di origine sarda. Ed è la tragedia del weekend, la più amara, che sicuramente si poteva evitare: hanno perso la vita le due sorelle di 15 e 17 anni di Castenaso (Bologna), ma di origine sarda. C’è una famiglia distrutta, la famiglia Pisanu. Le due ragazzine Giulia , la maggiore, e Alessia, sono morte travolte da un treno che non doveva proprio fermarsi a Riccione. Ecco nei dettagli alcuni particolari riportati sulla terribile vicenda dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Un treno che a Riccione non si sarebbe mai dovuto fermare e che invece ha arrestato la propria corsa 700 metri dopo la stazione, solo dopo avere colpito violentemente le due ragazze. Alcuni testimoni riferiscono che le giovani avrebbero tentato di attraversare i binari barcollando, ma la Polfer sta indagando. “Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile”, scrive il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini . “È un grande dolore per tutta la comunità”, dice il primo cittadino. “L’intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto”.

