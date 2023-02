Alessandro Solinas nominato coordinatore del M5S per l’Oristanese

Cagliari

Il presidente Giuseppe Conte ha affidato gli incarichi ai referenti territoriali

Il consigliere regionale Alessandro Solinas è stato nominato coordinatore del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione di Oristano. Il presidente Giuseppe Conte ha nominato i coordinatori provinciali della Sardegna, completando la struttura territoriale sotto la guida del referente regionale Ettore Licheri.

Questi gli altri nomi: per la circoscrizione di Cagliari è stato scelto il consigliere regionale Michele Ciusa, per la circoscrizione del Sulcis il consigliere comunale di Carbonia Gianluca Lai, per la circoscrizione del Medio Campidano l’attivista Sandro Sanna. Nel centro Sardegna è l’attivista Giovanni Uda il nuovo coordinatore per la circoscrizione di Nuoro. Infine nel nord Sardegna nominati per la circoscrizione di Sassari la consigliera regionale Desirè Manca e per quella della Gallura il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

Agli otto coordinatori territoriali viene affidato il compito di avvicinare i cittadini alla politica del Movimento 5 stelle e di avviare un confronto diretto in grado di raccogliere le istanze delle diverse comunità.

Tutti i coordinatori hanno espresso grande soddisfazione e ringraziato Conte per la fiducia. “Questo nuovo incarico ci riempie di orgoglio”, hanno commentato i consiglieri regionali del Movimento, “rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto finora per la Sardegna. Confidiamo nel sostegno di tutti gli attivisti e simpatizzanti dei vari territori affinché si possa raggiungere l’obiettivo di riuscire a comunicare con il maggior numero di persone e soprattutto con tutti coloro che faticano a far sentire la propria voce. Sappiamo che nel prossimo futuro ci attendono delle sfide importanti, che potranno realmente incidere sulla ripartenza della nostra regione. Sentiamo su di noi questa responsabilità e siamo pronti a cogliere questa sfida”.

Giovedì, 16 febbraio 2023