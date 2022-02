“La Sardegna, come altre Regioni, paga una serie di problemi che ci trasciniamo avanti da anni ben prima della pandemia – ha detto Giulio Romani -. Dal 199 al 2019 il Passe ha perso 25 punti di Pil rispetto alla media dei paesi Europei. Noi alla fine del 2019 eravamo il peggior paese per tasso di occupazione, per tasso di occupazione femminile, ed eravamo in evidenti e conclamate difficoltà dal punto di vista del modello di sviluppo. Politiche industriali assenti da anni ed in questa Regione voi lo sapete bene, ma l’assenza di politiche industriali determina poi un problema delle politiche salariali”.

Elena Aroffu, Alessandro Perdisci e Pietro Sale

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail