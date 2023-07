Alessandro, muore a soli 16 anni per un malore improvviso: il corpo ritrovato dalla nonna. Ancora un infarto su un giovanissimo che ha provocato una nuova tragedia. Lo riportano diversi giornali tra i quali il Messaggero che scrive: “Un ragazzino di 16 anni, Alessandro Cerritelli, è morto ieri ad Alanno per un malore. E’ successo subito dopo pranzo. La nonna stava rassettando la cucina e il ragazzo era uscito in giardino per un’incombenza domestica. La nonna, non vedendolo tornare, è andata a cercarlo e ha trovato il ragazzino senza vita”.