Alessandro e Manuel, i sopravvissuti al tragico incidente di Cagliari sono fuori pericolo: un mese di cure

Sono fuori pericolo Alessandro Sainas e Manuel Incostante, i due diciannovenni che si trovavano a bordo della Ford Fiesta ridotta a un cumulo di lamiere nel terribile incidente di ieri in viale Marconi a Cagliari. Erano entrambi seduti dietro e sono vivi per miracolo. Portati al Brotzu e al Policlinico, ne avranno per trenta giorni. Incostante ha una mandibola fratturata e altri acciacchi fisici, ferito ma salvo anche Sainas. I medici, per entrambi, sono ottimisti.

Uno dei momenti più difficili è stato quando i genitori dei due 19enni hanno dovuto comunicargli che i loro quattro amici non c’erano più.