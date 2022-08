Alessandro de Roma chiude a Nurachi la rassegna “Aperitivo tra le righe”

Nurachi Presenta il suo romanzo “Nessuno resta solo” Ultimo appuntamento domani, giovedì 25 agosto, con “Aperitivo tra le righe”. La rassegna letteraria promossa dal Comune e dalla Biblioteca di Nurachi, con la collaborazione di COMES Cooperativa Mediateche Sarde e Associazione Itinerandia, avrà come ospite lo scrittore di Carbonia Alessandro de Roma che presenterà il suo romanzo “Nessuno resta solo” e dialogherà con Francesca Spanu. L’incontro è fissato per le 20, presso la corte del Museo Peppetto Pau. Mercoledì, 24 agosto 2022 Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI

Ultime notizie in Sardegna Su Gazetinu, mèrcuris 24 de austu de su 2022 Sul lungomare col machete: daspo urbano di due anni per un giovane fermato dalla polizia Spiagge sarde depredate: Pinna Nobilis nel bagagliaio auto - Sardegna Malore in acqua al Poetto, Monserrato piange Andrea Pilia Cagliari, i cacciatori scendono in piazza: “Solinas si ricordi di mantenere le promesse” Al Poetto con coltello e machete molestava i clienti di un locale: daspo urbano per un 30enne cagliaritano Davanti al locale con un machete, Daspo urbano per un 30enne - Sardegna Radio Zampetta Sarda: cercasi famiglia per la vita per la dolce Sally Radio Zampetta Sarda: appello per aiutare due gattini in pericolo di vita

Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail