Alessandra Todde asfalta Solinas: "Cemento sul mare, le nuove regole sugli alberghi decise con un emendamento"

“Con un emendamento collegato alla legge finanziaria, la giunta Solinas vorrebbe scavalcare il Piano Paesaggistico Regionale per garantire alle strutture di lusso un aumento di volumetria del 25% per i nuovi alberghi nella fascia oltre i 300 metri dalla costa, e del 15% per quelli già esistenti nella fascia dei 300 metri. Come si può affidare il futuro del paesaggio, dell’ambiente e della gestione del territorio della Sardegna a un emendamento collegato alla legge finanziaria? L’urbanistica dovrebbe essere pensata in modo partecipato e inclusivo, non affidandola a colpi di coda dell’ultimo minuto”. Alessandra Todde, deputata nuorese dei 5 Stelle e vice di Conte, asfalta il governatore Solinas in quella che è ormai la sua corsa in solitaria verso la candidatura alla presidenza della Sardegna alle elezioni regionali di febbraio 2024. In discussione, in questo caso, sono le sorti dei litorali sardi e delle costruzioni a ridosso. Non a caso, un tema caro a Renato Soru, che introdusse il divieto di costruzione a meno di 300 metri dalla battigia: proprio Soru è il principale sostenitore della candidatura di Todde, anche a costo di spaccare il silente centrosinistra, che dopo il primo maxi incontro di luglio, non ha più battuto un colpo, favorendo e agevolando la fuga in avanti di Todde.