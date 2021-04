Alessandra di Quartu: “Mia figlia disabile, contattati per il vaccino un mese fa e mai richiamati”

Mamma di una ragazza disabile con una situazione di gravità a Radio CASTEDDU spiega: “Mia figlia ha 16 anni e siamo ancora esclusi per prenotare la vaccinazione.Sono stata contattata a fine marzo dal reparto che segue mia figlia ma non siamo mai stati richiamati. Però nel portale abbiamo scoperto che si possono prenotare i nati sino al 2004 e per un anno mia figlia non rientra. Lei vive già in una situazione di difficoltà quotidiana, rischiamo tutti i giorni perché oltre ad andare a scuola ftequenta i centri sanitari, quindi è esposta maggiormente alla possibilità di essere contagiata.Inoltre non sono previsti i vaccini per noi genitori, caregiver, e sono dei rischi in in più e non manca la preoccupazione che se ci dovessimo ammalare lei rimarrebbe da sola”.Risentite qui l’intervista a Alessandra Vidili di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/545033346463607/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline