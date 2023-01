Ales

Domenica prossima, 22 gennaio, ad Ales, in occasione del 132° anniversario della nascita di Antonio Gramsci, sarà inaugurato l’itinerario Gramsci: la via maestra. L’ appuntamento è per le ore 11 davanti alla casa natale, in corso Cattedrale, 14.

Il progetto è stato realizzato dall’Associazione culturale casa natale Antonio Gramsci Odv in collaborazione con il Gramsci Lab dell’Università di Cagliari, con il finanziamento dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna e con il patrocinio del Comune di Ales.

Gramsci la via maestra è pensato come un museo a cielo aperto diffuso nel territorio urbano e si pone l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio immateriale incommensurabile che Antonio Gramsci ha lasciato alla comunità del centro della Marmilla e al mondo intero.

L’idea di questo percorso si è sviluppata tra i soci a partire dalla consapevolezza che ad Ales non esiste un museo dedicato ad Antonio Gramsci, ma la presenza simbolica della sua immagine è legata in maniera indelebile al paese che gli diede i natali. Il titolo scelto richiama l’editoriale del primo numero del quotidiano L’Unità, uscito il 12 febbraio del 1924.

L’intero itinerario è costituito da 12 pannelli i cui testi sono stati curati da Alessandra Marchi del Gramsci Lab dell’Università di Cagliari. La parte grafica è stata realizzata dall’artista Massimo Spiga. Importante è stato anche il contributo di due giovani studenti di Ales, Mara Turnu e Nicholas Atzei, che si sono occupati delle ricerche d’archivio e del reperimento di documentazione relativa al rapporto Gramsci – Ales.

I primi pannelli sono dedicati alla biografia dell’intellettuale comunista, alla sua famiglia, con particolare riferimento al periodo trascorso ad Ales, ai segni lasciati nella comunità e alla diffusione del suo pensiero nel mondo. Gli altri, a partire dal pannello numero otto, riassumono l’opera gramsciana focalizzandosi su alcuni temi in essa trattati: la questione meridionale, la lingua, la questione pedagogica. Il percorso si conclude nella frazione di Zeppara, davanti al Museo del Giocattolo, con un testo incentrato sul gioco e sulle fiabe che caratterizzano il contenuto di diverse lettere ai figli.

Alla manifestazione sono stati invitati l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, i sindaci di Ghilarza, Santu Lussurgiu e Sorgono, il commissario della Provincia di Oristano, il Gramsci Lab dell’Università di Cagliari, l’Istituto Gramsci della Sardegna, La Fondazione Casa Museo e l’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, Gli Amici di Antonio Gramsci di Sorgono, la Biblioteca Gramsciana di Villa Verde e l’Associazione Gramsci di Cagliari.

