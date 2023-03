Ales, due generazioni insieme sul campo da calcio per la festa del papà

Ales

L’Academy ha stampato anche un album di figurine con tutti gli iscritti

Calciatori e padri insieme in campo. È l’iniziativa promossa dall’Ales Academy in occasione della festa del papà. “I nostri ragazzi di 10, 11 e 12 anni si sono misurati in sfide 6 contro 6, con la regola che ogni padre scendesse in campo come compagno di squadra del proprio figlio”, spiega Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile della società. “Invece i più grandi – dai 13 ai 16 anni – hanno dato vita a una sfida generazionale, 11 contro 11, figli contro padri. Sfida che, per la cronaca, si è conclusa con il successo dei papà, ai rigori”.

“È stata l’ennesima bella giornata di sport e aggregazione, che ha portato numerose persone del circondario ad assistere all’evento. A fine festa tutti assieme per il consueto terzo tempo”, commenta Cadoni. “Siamo davvero soddisfatti di come sta andando questo progetto, che vuole che i protagonisti assoluti siano solo e sempre i ragazzi, ed un loro sorriso ci ripaga di tanti sacrifici. Cerchiamo di stare sempre attenti a tutte le tematiche di interesse sociale e, quella organizzata per la festa del papà è solo l’ultima di tante iniziative”.

L’8 marzo, in occasione della giornata internazionale delle donne, erano state le mamme a giocare con le proprie figlie. “Ci piace che i nostri ragazzi sentano il sostegno della propria famiglia, con la scuola calcio stiamo cercando di creare questo e far sentire i ragazzi a casa”, dice un dirigente, Mariano. ”Questa giornata ha contribuito in tal senso unendo anche in campo padri e figli, perché il fattore più importante è stare assieme divertendosi… L’AC Ales è anche questo”.

Apprezzamento è arrivato dalle famiglie: “Domenica è stata un’altra occasione per gli adulti di potersi mettere in gioco ed essere presenti e partecipi nella vita calcistica dei propri figli e figlie”, commenta Sara, una mamma. “Questi incontri hanno messo a confronto padri e figli in una serata ricca di armonia, spensieratezza e soprattutto competitività e puro agonismo calcistico. Tutto ciò dovuto anche al fatto che tantissimi papà sono ex calciatori: ecco perché in alcune occasioni ha vinto proprio l’esperienza. Essere papà è dare un riferimento ai propri figli, un faro da seguire. Questa iniziativa è stata l’occasione di guidare i propri figli in un percorso sano e istruttivo. L’Ales Academy cerca sempre, anche nei piccoli gesti e nelle piccole occasioni, di far gruppo per creare sempre un ambiente sereno per tutti”.