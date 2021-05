Ales, a scuola si è parlato di mafia e coraggio con Tina Montinaro

Significativo poi il riferimento operato da Flavia Fiumara alla figura di Paolo Borsellino e alle vittime della strage di via D’Amelio, tra le quali Emanuela Loi. “La criminologa ha fatto ascoltare agli studenti e alle studentesse la canzone dedicata a Borsellino, che ha vinto il premio al festival musicale contro le mafie. È stato un momento molto emozionante. Probabilmente”, annuncia Annalisa Frau, “con la dottoressa Fiumara cercheremo di organizzare un altro incontro in futuro, compatibilmente anche con l’evolversi della pandemia”.

“I nostri studenti hanno avuto modo di confrontarsi con una personalità forte, determinata e convinta dei valori di legalità e giustizia che devono permeare le coscienze di tutti, in particolar modo quelle dei giovani”, ha detto ancora la dirigente scolastica. “Tina Montinaro ha destato particolare ammirazione in tutti noi per la sua determinazione e il forte messaggio che ha rivolto ai giovani, sull’importanza di dover prendere le distanza da qualsiasi fenomeno di prevaricazione e aggressività, e da atteggiamenti di prepotenza, come ad esempio il bullismo”.

Ieri mattina, studenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Ales hanno partecipato a un incontro online intitolato “Dedizione e impegno oltre ogni paura”. L’iniziativa, nata in vista del ventinovesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, ha permesso alle ragazze e ai ragazzi, insieme ai loro insegnanti, di conoscere e dialogare con Tina Montinaro, la moglie di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, e con la criminologa Flavia Fiumara, esperta di fenomeni mafiosi.

