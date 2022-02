Controlli sulla movida nel fine settimana. Patenti ritirate a quattro conducenti ubriachi alla guida e una denuncia per un motociclista che non si è fermato all'alt della polizia locale

CAGLIARI. Forze di polizia presenti in numero maggiore nelle vie del centro cittadino per le notti del fine settimana. Nella “malamovida” del weekend, due locali della Marina che nella notte fra sabato e oggi somministravano bevande alcoliche e superalcolici a minorenni e perfino a ragazzini sotto i sedici anni, ieri notte sono stati colti sul fatto da agenti di polizia che in abiti borghesi, oltre ai colleghi regolarmente in divisa e con auto di servizio, giravano nelle stradine della Marina e di Stampace affollate dai giovani della movida. È accaduto nel corso di mirati servizi predisposti a seguito delle decisioni assunte dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Cagliari per il rafforzamento dei servizi di controllo finalizzati a combattere il fenomeno della cosiddetta “malamovida”. Sono stati controllati numerosi locali e in due di questi il personale è stato colto in flagranza: facevano consumare bevande alcoliche a 9 minorenni, di cui otto sotto i sedici anni. Sono stati subito convocati i genitori e a loro riaffidati, mentre i titolari dei locali saranno deferiti all’autorità giudiziaria per “somministrazione di bevande alcoliche a minori”.

L’attività è stata accompagnata da un rafforzamento dei servizi del controllo del territorio ai fini preventivi vista la presenza di migliaia di giovani presenti nelle vie del centro cittadino nelle ore serali e notturne. Nella notte fra venerdì e sabato era stata invece la polizia locale a effettuare particolari controlli nelle vie cittadine di maggior traffico per la verifica della guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate le patenti a quattro conducenti di auto che avevano superato notevolmente il limite del tasso alcolico, mentre un motociclista che ha cercato di eludere con una manovra azzardata un posto di blocco, sarà denunciato.