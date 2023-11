Alcol e droga nelle strade sarde: 5 automobilisti denunciati dai carabinieri nel corso della notte

Ieri sera nei comuni di Guspini, Villacidro e Arbus, i carabinieri di Villacidro, unitamente al personale delle Stazioni di Arbus, Montevecchio, Gonnosfanadiga e Guspini, nel corso di un mirato servizio coordinato sul controllo della circolazione stradale atto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte degli utenti della strada, hanno proceduto al controllo di 109 veicoli e 150 persone. Sono stati denunciati 5 utenti della strada per violazione dell’art.186 – comma 2 del CDS in quanto, al controllo effettuato mediante l’etilometro in dotazione, sono risultati superare di molto il tasso alcolemico minimo consentito (0,5 g/l), con il conseguente ritiro della patente di guida.

A Villacidro sono stati denunciati in stato di libertà:

un 52enne, autotrasportatore del luogo che, alla guida di un’autovettura Peugeot 206, è risultato positivo con un tasso di 1,95 g/l.;

un 50enne di Villacidro, disoccupato che, alla guida di una Fiat Panda, è risultato positivo con un tasso di 1.93 g/l.;

un 50enne di Villacidro, artigiano che, alla guida di una Bmw 320, è risultato positivo all’esame alcolemico con un tasso di 1.38 g/l.

Ad Arbus è stato denunciato per il medesimo motivo un 56enne, allevatore del luogo, il quale alla guida di un Ford Transit, è risultato positivo all’esame alcolemico con un tasso di 1,42 g/l.

A Guspini è stato denunciato un 26enne, operaio di Arbus, il quale alla guida di una Fiat Panda, ha fatto registrare un tasso di 1,51 g/l.,

Nel contesto dello stesso servizio preventivo sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari come assuntori di stupefacenti, ai sensi art.75 DPR 309/90, per essere stati trovati in possesso di una dose di sostanza stupefacente per uso personale, un 42enne operaio di Guspini e un 42 enne disoccupato di Villacidro, trovato anch’egli in possesso di una modica quantità di droga.