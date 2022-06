Alberi tagliati e sabbia presa senza autorizzazioni, sequestrato un tratto della 125: 4 denunciati

Non c’è pace per il cantiere eterno della nuova Ss 125. I carabinieri di Tortolí, insieme ai loro colleghi di Lanusei e col supporto dello squadrone cacciatori di Abbasanta, hanno sequestrato il tratto della Statale che va da Tertenia a Tortolì. In azione anche i militari della compagnia di Jerzu, personale del Nucleo operativo ecologico di Cagliari, Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari, Nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Nuoro, della Guardia di Finanza di Tortolì-Arbatax e dell’agenzia regionale della Protezione dell’ambiente di Nuoro. I militari, grazie a un provvedimento della Procura di Lanusei, hanno controllato e sequestrato il cantiere, denunciando quattro persone e una società.

L’attività investigativa ha consentito di scoprire, con ragionevole certezza, che a Lotzorai gli operai avrebbero tagliato degli alberi senza autorizzazione, sbancato un terreno con le ruspe e preso sabbia da uno stagno in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, riconosciuta sito di interesse comunitario e dichiarata di notevole interesse pubblico, causando la distruzione delle bellezze naturali dei luoghi. Il terreno rimosso, costituito da materiale preso dal dragaggio dello stagno, è stato trasportato e utilizzato per produrre calcestruzzo per costruire la nuova strada.