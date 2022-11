Solarussa

Lungo la strada provinciale 9 l’acqua ha invaso la carreggiata

Alcuni alberi sradicati dal forte vento all’uscita del paese e qualche limitato disagio a causa delle forti piogge per due abitazioni e un’attività commerciale. Sono i danni causati a Solarussa dal maltempo.

“Fortunatamente il rione di Sa Paui, quello maggiormente a rischio, ha risposto abbastanza bene”, ha detto il sindaco Mario Tendas, “anche se le piogge sono state molto forti, con un quantitativo di acqua pauroso”. Tra l’altro, questa zona, la più bassa di Solarussa, è al momento interessata da importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. E proprio qui sono entrati in funzione i “semafori” che allertano i residenti in caso di maltempo.

“I disagi sono stati molto limitati”, ha proseguito il primo cittadino, “ieri comunque il Centro operativo comunale è rimasto operativo fino a tardi per monitorare il territorio”.

Una criticità è rappresentata dalle foglie cadute dagli alberi. “Il vento le fa cadere e le ammucchia”, ha detto ancora Tendas, “il problema è che poi vanno a ostruire i pozzetti. Per questa ragione li stiamo controllando strada per strada, eliminare il fogliamo dove crea problemi. Una cooperativa sta mettendo in sicurezza alcuni alberi nella zona vicino al cimitero”.

Sul fronte viabilità, qualche problema nella notte è stato segnalato lungo la Provinciale 9, nel tratto tra Solarussa e Siamaggiore, per via dell’acqua che dalle campagne si è riversata sulla strada. Il traffico comunque non è stato interrotto.