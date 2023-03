Alberi e pali caduti per il forte vento: tragedia sfiorata davanti all’ospedale di Oristano

Oristano

Vicino Fenosu danneggiati 300 metri di rete elettrica

Gravi disagi anche in provincia di Oristano per il forte vento che ha soffiato nella tarda mattinata e nel pomeriggio. A Oristano si è sfiorata la tragedia. Una dipendente dell’Asl che usciva dall’ospedale San Martino intorno alle 13 si è vista cadere addosso un grosso ramo da uno degli alberi che si trovano sul marciapiede opposto all’ingresso di via Rockefeller. La donna è stata subito accompagnata al vicino pronto soccorso. I sanitari le apposto alcuni punti di sutura al capo e hanno effettuato diversi esami radiografici.

Nella zona di Fenosu, invece, sono caduti alcuni pali della rete elettrica. Il cavo è finito a terra. Interessato un tratto di circa 300 metri della rete elettrica. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Oristano.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a Bosa per la caduta di un grosso albero.

Analoghi problemi anche a Cabras e nel tratto di strada tra Fenosu e Silì.

Numerose le chiamate giunte al centralino della sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Le segnalazioni hanno interessato diversi centri della provincia.

