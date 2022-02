Oristano

Situazioni di allarme in diversi comuni della provincia

Sono una trentina gli interventi per il forte vento eseguiti nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano. I principali centri interessati sono stati Oristano, Arborea, Abbasanta, Ghilarza e Mogoro. Fortunatamente non risultano persone ferite.

In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arborea per un palo dell’Enel caduto in piazza Maria Ausiliatrice. Un altro palo è invece finito su un’autovettura a Ghilarza, in via Tirso.

Ad Arborea, in località Luri, si è resa necessaria la messa in sicurezza di un traliccio dell’Enel pericolante. Altri pali pericolanti, ma della Telecom, sono stati segnalati a Ghilarza, nella frazione di Zuri, e a Oristano, in località Pastureddas.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nell’agro di Ghilarza per la caduta di un albero. Alberi a rischio con le forti raffiche di vento anche tra Arborea e Marceddì e a Oristano, in via Felice Prinetti. Sempre nel capoluogo, è stato rimosso un cartello stradale pericolante in via XX Settembre.

A Mogoro, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per via delle scintille partite da un traliccio dell’Enel, in via Marconi. Mentre ad Abbasanta il forte vento ha danneggiato la copertura di una tettoia.

Ieri il vento ha abbattuto una palma in piazza Roma, a Oristano. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Uras per mettere in sicurezza una copertura che rischiava di precipitare sulla strada a causa delle forti raffiche.

Proprio il forte vento ha causato ieri mattina il blackout che ha portato alla chiusura del centro vaccinare di Sa Rodia: una linea elettrica è stata interrotta all’interno del palazzetto dello sport di Oristano.

Disagi minori anche a Simaxis, dove un grande gazebo bullonato – utilizzato nei giorni scorsi per la festa di San Simaco promossa dalla Leva ’72 del paese – non ha retto alle raffiche del vento ed è volato sulla copertura del campo sportivo.