Alberghi in sofferenza, tengono i campeggi nell’Oristanese. Buone prospettive per settembre

Oristano

Bilancio dei primi due mesi della stagione turistica

Finora un’estate in chiaroscuro per le strutture ricettive turistiche dell’Oristanese. C’è chi ha registrato tante presenze dall’estero e chi, invece, è riuscito a colmare i mancati arrivi da fuori Sardegna grazie al turismo di prossimità. A incidere in negativo sono stati senz’altro il caro trasporti e il rilancio di altri mercati come quello albanese, tunisino, croato, o del Mar Rosso con Sharm el-Sheikh.

“Il nostro è un caso atipico”, ha spiegato Riccardo Giachino, amministratore dell’Horse Country Resort di Arborea, “quasi la metà delle presenze sono di turisti locali. Siamo riusciti a colmare il gap importante dei mancati arrivi da fuori Sardegna grazie alle persone che risiedono nell’isola. Nel complesso la stagione non è andata bene, certamente peggio dell’anno scorso. Senza dubbio è positivo il bilancio dell’extralberghiero, bisogna però fare i conti con il mercato sommerso. Noi albergatori subiamo l’inflazione a monte e siamo costretti ad aumentare i prezzi. Inizialmente all’Horse Country Resort li abbiamo alzati del 10%, ma poi siamo stati costretti a ricorrere agli sconti, anche del 25-30%. Se in passato il mese di agosto si vendeva da solo, quest’anno invece abbiamo riempito la struttura con tanta fatica. Settembre invece sta andando meglio del solito e questo ci fa ben sperare”.

“Il solo mercato regionale”, ha aggiunto Giachino, “non può coprire tutti i posti letto disponibili in Sardegna. Il turismo di prossimità funziona per noi perché siamo riusciti col tempo a fidelizzare i clienti. È però un mercato troppo piccolo per dare una risposta a tutti”.

“Germania, Francia e Olanda l’hanno fatta da padrone nelle nostre strutture”, ha detto Paolo Pradelli, che nell’Oristanese gestisce l’hotel Raffael a Putzu Idu, il Gran Torre e il Lido Beach a Torre Grande e l’hotel Duomo a Oristano. “L’estate è andata tutto sommato bene”, ha analizzato l’imprenditore, “specialmente il mese di luglio, che addirittura è andato meglio di agosto. Forse pure settembre sarà più positivo del mese scorso. Abbiamo molte prenotazioni per queste settimane. Numerosi sono stati i turisti stranieri, specialmente europei. Pochi, invece, sono arrivati da fuori Ue, mi viene in mente qualche statunitense”.

“Tranne l’hotel Duomo di Oristano”, ha spiegato Pradelli, “le altre strutture del gruppo chiuderanno l’8 ottobre. Ci sono state difficoltà, non le nascondiamo. È stata un’estate a inseguire, con tante prenotazioni all’ultimo momento, soprattutto ad agosto. Abbiamo abbassato le tariffe dell’8%. Questo significa ridurre i profitti: è stato un sacrificio importante, ma gli alberghi vanno riempiti”.

Il bilancio è positivo per il campeggio Nurapolis, a Is Arenas, lungo la costa di Narbolia. “C’è stato un rallentamento nel mese di giugno”, ha dichiarato il titolare Pino Porcedda, che è anche presidente provinciale di Federalberghi, “i numeri però sono buoni. In generale il turismo all’aria aperta ha tenuto. A penalizzare l’intero settore turistico sono certamente i trasporti. I costi di navi e aerei sono davvero esagerati, c’è chi per arrivare in Sardegna ha pagato il doppio rispetto a un anno fa. E l’Oristanese è penalizzato due volte, vista la distanza dagli aeroporti e dai porti”.

“Già l’estate 2022 era andata bene”, ha detto ancora il titolare del Nurapolis, “ma quest’anno abbiamo fatto un 5% in più. E sono aumentati di nuovo gli stranieri: si è risvegliato il mercato tedesco. Inoltre, abbiamo registrato arrivi da Olanda, Austria e Svizzera. In alta stagione c’è stato un piccolo aumento dei prezzi”, ha concluso Porcedda, “ma niente di importante. Le prospettive per settembre sono confortanti e siamo fiduciosi anche per i primi 15 giorni di ottobre”.

Martedì, 5 settembre 2023