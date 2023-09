Alba di sangue in viale Marconi a Cagliari, 4 giovani muoiono in un terribile incidente (VIDEO)

Un’alba di sangue a Cagliari in viale Marconi. Quattro giovani sono morti in un terribile incidente. Stavano viaggiando in direzione Quartu stando alle primissime ricostruzioni quando, per cause da accertare, hanno colpito il marciapiede sul lato sinistro e centrato il pilastro di una delle abitazioni e la macchina si è ribaltata più volte. A bordo erano in sei, i due sopravvissuti sono stati portati, feriti, al Brotzu e al Policlinico.

Sul posto la polizia Locale di Cagliari. Le vittime hanno tutte meno di 25 anni.