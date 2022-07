Al volante ubriaco, senza patente e senza revisione: 58enne denunciato a Costa Rei.

Ieri a Muravera, in località Costa Rei, in via Ichnusa all’altezza del distributore IP, i carabinieri di San Vito hanno proceduto al controllo di una Renault Twingo condotta da un 58enne cagliaritano residente a Quartucciu, manutentore stagionale, noto alle forze dell’ordine. Questi è stato sorpreso alla guida con patente revocata e in stato di ebbrezza alcolica, risultando al controllo etilometrico positivo con un tasso di 1,73 grammi per litro alla prima prova e 1,66 alla seconda (oltre tre volte il massimo consentito). È stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e gli sono state anche contestate la guida con patente revocata e la mancanza di revisione del veicolo utilizzato. Il mezzo è stato affidato a una ditta di Villaputzu specializzata nella custodia giudiziale degli autoveicoli. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate ed aspetti di rispettiva competenza.

