Al volante ubriaco durante un permesso dal carcere minorile: denunciato

Cagliari

Inseguimento all’alba per una pattuglia della Stradale

Guidava per le strade di Cagliari un’auto molto rumorosa, all’alba, e quando una pattuglia della Polizia stradale gli ha ordinato l’alt ha provato a scappare, anche a piedi.

Alla fine di un movimentato inseguimento, il giovane automobilista – 24 anni – è stato bloccato e si è scoperto che non avrebbe dovuto essere per strada.

Sta scontando una condanna per omicidio e l’Autorità giudiziaria gli aveva concesso un permesso straordinario per consentirgli di lavorare in un negozio a Sarroch, comune in cui avrebbe dovuto restare per alcuni giorni, prima di rientrare all’Istituto di pena minorile di Quartucciu.

Tra le limitazioni legate al permesso – oltre all’obbligo di dimora – c’era anche il divieto di condurre veicoli a motore.

Come se non bastasse, prima di mettersi al volante il giovane aveva bevuto: l’alito lo ha tradito e l’alcoltest è risultato positivo.

La polizia ha trasmesso alla Procura una denuncia a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Venerdì, 11 agosto 2023

