Al volante senza patente, inseguito dai carabinieri per 40 chilometri e arrestato

Iglesias

L’uomo aveva anche due coltelli nell’auto

Fermato in auto per un controllo dai carabinieri, è fuggito perché in precedenza gli era stata ritirata la patente e l’auto gli sarebbe stata sequestrata.

Al volante c’era un disoccupato di Tuili di 49 anni, inseguito per 40 chilometri e alla fine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di due coltelli. L’uomo aveva precedenti denunce a carico e percepiva il reddito di cittadinanza.

Quando i carabinieri gli hanno detto che avrebbero sequestrato l’auto, l’uomo ha rimesso in moto ed è partito di scatto. Ha percorso contromano alcune strade del centro di Iglesias e ha poi imboccato ad alta velocità la statale 130, in direzione Cagliari, mettendo in pericolo l’incolumità di altri automobilisti.

Quando è stato raggiunto e fermato, il fuggitivo è sceso dall’auto con atteggiamento aggressivo. I carabinieri hanno estratto la pistola laser ma non c’è stato bisogno di usarla. La perquisizione sull’auto ha fatto saltare fuori due coltelli, sequestrati anch’essi.

L’uomo sarà processato con rito direttissimo a Cagliari. Nell’udienza di convalida, il giudice ha imposto all’imputato l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa in orario notturno.

Venerdì, 3 marzo 2023