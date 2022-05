Nella serata di oggi gli Agenti del nucleo pronto intervento della Polizza Locale di Cagliari, durante l’attività quotidiana di controllo del presidio del territorio, effettuavano posti di controllo stradale nelle principali arterie cittadine,in tali servizio venivano sorprese tre persone risultate prive di patente di guida per il veicolo condotto, uno di questi Cagliaritano di anni 41, risultava essere stato già sanzionato per la stessa infrazione nel 2020 , per questo motivo sarà deferito all’autorità giudiziaria. Inoltre tutti e tre i veicoli condotti dai rispettivi conducenti privi di patente risultavano sprovvisti di copertura assicurativa, pertanto venivano sottoposti a sequestro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail