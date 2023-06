Al via oggi il Festival Licanias: il programma con tutti gli eventi

Neoneli

Settima edizione dell’importante rassegna

Tutto pronto a Neoneli per la settima edizione di Licanìas, il festival di parole, arti e paesaggi promosso dall’Amministrazione comunale del piccolo centro nel cuore del Barigadu, in provincia di Oristano. Da oggi giovedì 22 a domenica prossima 25 giugno quattro giorni di libri, incontri, musica e spettacolo divisi su cinque palchi per ventisei appuntamenti con trentuno ospiti.

Per la prima volta al timone della rassegna lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, che cura la direzione artistica cementando così il suo legame con Neoneli dopo la residenza di sei anni fa, dalla quale è nato il racconto “Neoneli, un (in)canto”, presentato al Salone del libro di Torino nel 2018.

Al centro di questa edizione una riflessione attorno al tema “Muri”, scelto da Culicchia come filo conduttore: «Nuovi muri sono spuntati ovunque – spiega il direttore artistico – a dividere, frammentare, parcellizzare. Lo si è fatto in tema di diritti, in un’incessante, insensata lotta tra ultimi e penultimi e ultimi tra gli ultimi, intanto che dal discorso pubblico spariva un tema che al contrario dovrebbe essere centrale, quello del lavoro».

Tra gli ospiti di quest’anno grandi protagonisti del mondo culturale italiano, scrittrici e scrittori, divulgatori, performer e musicisti: da Vasco Brondi a Silvia Ballestra, da Gino Castaldo a Ritanna Armeni, da Eraldo Affinati a Tommaso Pincio e Nadia Terranova. Al ricco cartellone si aggiunge anche il climatologo e divulgatore Luca Mercalli, che terrà un incontro – in diretta streaming – per parlare (venerdì 22, alle 17,30) del suo Il mio orto tra cielo e terra. Appunti di meteorologia e ecologia agraria per salvare clima e cavoli (Aboca Edizioni 2017). Rispetto al programma già annunciato, per un imprevisto impedimento non potrà invece partecipare al festival Mario Tozzi.

La settima edizione di Licanìas apre il sipario questo pomeriggio con i saluti inaugurali alle 18 a Casa Cultura. Un incontro accessibile anche alle persone sorde grazie al servizio di interpretariato Lis a cura di Giulia Petretto e Maria Paola Casula.

Alle 18,15 il festival entra nel vivo con Giovanni Bianconi, storico inviato del Corriere della Sera per il quale segue le più importanti vicende giudiziarie e di cronaca. In conversazione con Giuseppe Culicchia, discuterà di Un pessimo affare (Solferino 2022), il suo libro che ricostruisce i misteri della strage di via D’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino. Tra polemiche e testimonianze inedite, tra depistaggi e protezioni inadeguate, la storia di un delitto che porterà all’adozione di nuove norme contro la criminalità organizzata e risulterà un “pessimo affare” per i mafiosi.

Alle 19,30 si prosegue in Sala Corrale per il taglio del nastro della mostra Il Muro (Degli Angeli), con opere fotografiche di Giusy Calia e opere pittoriche di Ruben Mureddu. «Il muro degli angeli – spiega la curatrice Anna Rita Punzo – è il nome dato da Alda Merini alle pareti della stanza da letto nella sua casa sui Navigli. Il ricordo di quegli ambienti e del sorriso della poetessa riemergono dalle fotografie dell’artista sarda Giusy Calia, che ebbe modo di conoscerla e di ritrarla. Da qui l’idea di realizzare un doppio racconto, che allarga lo sguardo a coloro che vennero confinati dentro i muri degli ospedali psichiatrici e a chi, come Alda Merini, è sopravvissuta a quella forma di detenzione. Autori e interpreti di questo progetto saranno due protagonisti dell’arte contemporanea sarda: Giusy Calia, appunto, e Ruben Mureddu. Artista e arteterapeuta, tra il 2011 e il 2018 ha ideato e curato laboratori sperimentali che hanno coinvolto gli ospiti delle comunità protette della Asl di Sassari; da queste esperienze nascono e si sviluppano le opere realizzate tra il 2011 e il 2014 che definiscono parte del percorso espositivo de “Il muro degli angeli”».

In serata, dalle 21,30 a Casa Cultura, a declinare il tema di Licanìas sarà Duilio Caocci, docente di Lettere all’Università di Cagliari, attraverso una lectio informale su vita e opere di Melchiorre Murenu.

La prima giornata del festival si chiuderà nel segno della poesia a bolu, una gara di improvvisazione poetica in lingua sarda. Protagonisti l’oristanese Diego Porcu, che ha debuttato nella sua prima gara ufficiale nel 2015 ma coltiva la passione – e l’esercizio – della poesia sin da bambino; e il nuorese Giuseppe Porcu, che alla pratica della poesia unisce l’impegno per la salvaguardia della gara poetica estemporanea. Per questo motivo è stato insignito nel 2017 del premio “Si moves sa limba, sa limba ti movet” dall’Istituto Camillo Bellieni si Sassari. Entrambi classe ’85, si esibiranno accompagnati dal Tenore S’Angelu di Neoneli. Appuntamento alle 22 sempre a Casa Cultura.

Il programma

Venerdì 23 giugno

10:00 | Casa Cultura

IL MURO (QUELLO DELLE CHIUDENDE ABBATTUTE. STORIA E MEMORIE DI UNO SPAZIO PUBBLICO), a cura di Giampaolo Salice (storico dell’Università di Cagliari)

11:30 | Casa Cultura

IL MURO (CHE CI SEPARA DAGLI ULTIMI). Eraldo Affinati, Il Vangelo degli Angeli (Harper & Collins 2021). Dialoga con l’autore Giuseppe Culicchia

16:30 | Largo Margherita

IL MURO (SU CUI SONO APPESE LE FOTO RICORDO). Ginevra Bompiani, La Penultima Illusione (Feltrinelli 2022). Dialoga con l’autrice Giuseppe Culicchia

17:30 | Largo Margherita

IL MURO (DI GOMMA QUANDO SI TRATTA DI AGIRE PER CONTRASTARE I MUTAMENTI CLIMATICI). Luca Mercalli, Il mio orto tra cielo e terra. Appunti di meteorologia e ecologia agraria per salvare clima e cavoli (Aboca Edizioni 2017). Dialoga con l’autore Giuseppe Culicchia

18:30 | Largo Margherita

IL MURO (ANZI: LE PARETI TRA CUI CI SIAMO RITROVATI RINCHIUSI). Vasco Brondi, Paesaggio dopo la battaglia (La Nave di Teseo 2022). Dialoga con l’autore Francesca Atzas. Servizio di interpretariato LIS/ita a cura di Giulia Petretto e Maria Paola Casula. A seguire: una sorpresa musicale

22:00 | Piazza Barigadu

IL MURO (CHE NON DOVEVAMO SUPERARE). Roberto Mercadini, Little Boy, storia incredibile e vera della bomba atomica

24:00 | Piazza Italia

Dopo Festival: SUUUPERFUNK!!! in concerto. Jim Solinas (hammond), Frankie Be Goode (chitarra elettrica), Antonio Argiolas (batteria)

Sabato 24 giugno

10:00 | Casa Cultura

IL MURO (DELLA SOLITUDINE). Piersandro Pallavicini, Il figlio del direttore (Mondadori 2023). Dialoga con l’autore Giovanni Cocco

11:30 | Casa Cultura

IL MURO (PORTANTE DI UNA VITA). Gaia Manzini, La via delle sorelle (Bompiani 2023). Dialoga con l’autrice Giuseppe Culicchia

16:30 | Largo Margherita

IL MURO (DI BERLINO). Ingo Schulze, La rettitudine degli assassini (Feltrinelli 2022). Dialoga con l’autore Giuseppe Culicchia. Traduce Stefano Zangrando

17:30 | Largo Margherita

IL MURO (O MEGLIO: LE MURA DI UN CONVENTO NELLA ROMA DEL 1944). Ritanna Armeni, Il secondo piano (Ponte alle Grazie 2023). Dialoga con l’autrice Chiara Miscali

18:30 | Largo Margherita

IL MURO (DOVE ATTACCAVAMO I POSTER). Gino Castaldo, Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani (Mondadori 2023). Dialoga con l’autore Nicola Muscas

22:00 | Piazza Barigadu

IL MURO (MOLTO PIÙ DI UN DISCO). Gino Castaldo, The Wall, un racconto per parole e video musicali della storia dei Pink Floyd fino alla costruzione di The Wall.

24:00 | Piazza Italia

Dopo Festival: MALASORTI in concerto: Emanuele Pittoni “Lele” (voce, percussioni); Francesco Bachis (tromba, melodica, voce); Francesco Medda “Arrogalla” (computer, dubmaster, voce)

Domenica 25 giugno

10:00 | Casa Cultura

IL MURO (O MEGLIO: LE MURA ENTRO CUI ENNIO FLAIANO SI AGGIRA ANCORA PER ROMA). Tommaso Pincio, Diario di un’estate marziana (Perrone, 2022). Dialoga con l’autore Giuseppe Culicchia

11:30 | Casa Cultura

IL MURO (CONTRO MURO DI QUANDO CI SI FA LA GUERRA). Mattia Signorini, Una piccola pace (Feltrinelli, 2022). Dialoga con l’autore Giuseppe Manias

16:30 | Largo Margherita

IL MURO (DELLE LINGUE E DELLE FRONTIERE)

Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza 2022). Dialoga con l’autrice Danilo Lampis. Intervento musicale del Tenore di Neoneli, Servizio di interpretariato LIS/ita a cura di Giulia Petretto e Maria Paola Casula

17:30 | Largo Margherita

IL MURO (AL DI LÀ DEL QUALE BUSSA ALLA PORTA JACK TORRANCE CON UN’ACCETTA IN MANO). Luca Briasco, Stephen King (Salani 2023). Dialoga con l’autore Giovanni Cocco

18:30 | Largo Margherita

IL MURO (AL DI LA’ DEL QUALE C’È LA RUSSIA). Igor Sibaldi, La Russia non esiste (Mondadori 2023). Dialoga con l’autore Giuseppe Culicchia

20:30 | Piazza Italia

L’epilogo di LICANIAS: saluti finali.

20:45 | Piazza Italia. Il prologo di WINE FREGULA E CASSOLA: Tommaso Melilli, Un paese di cose e di genti (Licanias 2023). Con degustazione di prodotti locali e DJ set con Maurizio “Palitrottu” Pretta.

Licanìas bimbi e ragazzi

Giovedì 22 giugno – 10:00 | Casa Cultura. IL MURO (DELL’INTOLLERANZA). Nadia Terranova, Il cortile delle sette fate (Guanda 2022)

Venerdì 23 giungo – 11:00 e 15:30 | Centro Storico. UN MURO COME TANA – laboratori a cura dell’Associazione Punti di Vista

Sabato 24 giugno – 10:00 | Casa Cultura. Roberta Balestrucci, La città del muro (Sinnos 2022). 16:30 | Casa Cultura. TACCUINO DI INSETTI – laboratorio composizione e disegno a cura dell’Associazione Culturale Lughene

Domenica 25 giugno – 10:00 | Casa Cultura. Roberta Balestrucci, Il grande libro degli autobus (Sinnos 2021). 16:30 | Casa Cultura. SGUARDI – laboratorio composizione e disegno a cura dell’Associazione Culturale Lughene

Arti visive

Tutti i giorni del festival dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Salone Corrale: Mostra IL MURO (DEGLI ANGELI). Opere di Giusy Calia e Ruben Mureddu. A cura di Anna Rita Punzo

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: 3335765304 • 3498751085 • www.licanias.it.

Il festival Licanìas è promosso dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in rete con i festival Cabudanne de sos poetas, Forse alla luna, bab, Strangius, 7sere 7piazze 7libri, e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, Comune di Samugheo, Comune di Ardauli, Comune di Nughedu Santa Vittoria, Comune di Ula Tirso, Comune di Bidonì, Comune di Sorradile, Comune di Fordongianus, Comune di Busachi, Istituto Comprensivo di Samugheo, Istituto Superiore “Mariano IV d’Arborea” – sede di Ghilarza, Sistema Bibliotecario del Barigadu, Casa Cultura – Biblioteca Comunale di Neoneli, Consulta Giovanile di Neoneli, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Macomer, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Oristano, Casa Reclusione di Oristano, Libreria Emmepi – Macomer, Libreria Chiara & Stefy – Ghilarza, Associazione Nati per Leggere, Associazione Lughenè, Associazione Cooperativa e Confronto, Associazione L.A.S.A.

