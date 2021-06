Al via le pre-iscrizioni alla Scuola civica di musica “Alessandra Saba”

“L’anno scolastico 2021-2022”, commenta il direttore Andrea Piras, “inizierà in tutte le sedi lunedì 25 ottobre 2021 e terminerà entro il 30 giugno 2022. Le tariffe a carico dell’utenza rimarranno invariate. Stiamo organizzando delle masterclass con artisti di chiara fama per fine giugno 2021 , al fine di stimolare ancor più i nostri carissimi e preziosissimi allievi”.

Per info è possibile consultare il sito della Scuola civica di musica. In alternativa, si può contattare telefonicamente la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12 al numero 0783 859391.

“È importante in questo periodo sviluppare le abilità artistiche, passate in secondo piano in quest’ultimo anno e mezzo di pandemia, vista la didattica a distanza. Sviluppare queste attitudini già dalla tenera età”, aggiunge il sindaco Andrea Santucciu, “è fondamentale, garantendo un accesso propedeutico alla musica, che è basilare dal punto di vista cognitivo”.

Fonte: Link Oristano

